Poochini

Hund vermisst

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 10vom 14.01.2026
Folge 10: Hund vermisst

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Wendy vergisst Poochini im Auto, was besonders schlimm ist, weil Poochini dringend mal müßte. Die ganze Familie weiß nicht, wo Poochini abgeblieben ist. Sie erinnern sich an manches lustiges Erlebnis mit Poochini und beschließen am Ende, sich ein neues Haustier zu kaufen. Als sie in den Wagen steigen, springt der überglückliche Poochini raus.

