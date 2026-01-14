Poochini
Folge 12: Der Streuner
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Billy findet einen streunenden Hund und bringt ihn mit nach Hause. Natürlich geht der Neue Poochini fürchterlich auf den Wecker, vor allen Dingen, weil er alle möglichen Kunststücke macht, die Poochini generell ablehnt. Zum Schluss wird der Neue dann auch noch von einer Stretch-Limo abgeholt. Poochini versucht an seiner Stelle mitzufahren, aber es gelingt ihm nicht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick