Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 2vom 14.01.2026
Folge 2: Der Maulwurf

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Noch während sich Walter selbst zu seinem ultimativen Symbol kleinbürgerlichen Strebens- dem perfekten Rasen- beglückwünscht, taucht darin auch schon ein Maulwurf auf. Walter und Billy fackeln nicht lange und machen sich daran, dem ungebetenen Gast den Garaus zu machen. Auch Poochini wird für die Jagd nach dem Nager eingespannt. Doch der Hund freundet sich schnell mit dem haarigen Kollegen unter Tage an. Als er feststellt, mit welch unfairen Mitteln die beiden Kindsköpfe sich des niedlichen, wehrlosen Tierchens entledigen wollen, beschließt er, dem Maulwurf zur Flucht zu verhelfen, was in einer beispiellosen Planieraktion gipfelt.

