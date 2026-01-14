Poochini
Folge 7: Die Erdnussbutterkrise
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Nur kurz lässt Billy einen Topf mit Erdnussbutter unbeaufsichtigt; doch lange genug, dass Poochini einen Mund voll von der dicken, schmierigen Masse ergattern kann. Schnell hat dieser Regel Nr. 1 der hohen Kunst des Erdnussbutter- Essens begriffen: Die Pampe macht unglaublichen Durst! Und so lernt Poochini auf die harte Tour, dass es Dinge gibt, in die ein Hund seine Nase besser nicht stecken sollte.
