Der Buschhund

Staffel 1Folge 17vom 14.01.2026
Folge 17: Der Buschhund

Folge vom 14.01.2026

Billy probiert Walters Rasierapparat an Poochini aus. Er probiert alles mögliche, um die kahlen Stellen von Poochini zu kaschieren, bis Walter endlich auf die Idee kommt, Poochini mit Samen zu bepflanzen und mit ihm als Busch-Hund auf einen Gärtnereiwettbewerb zu fahren, doch leider wird es Herbst und die Blätter färben sich und fallen ab.

