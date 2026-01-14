Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 19vom 14.01.2026
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Billy mischt Poochini ein paar Alka-Seltzer-Tabletten unters Fressen, woraufhin dieser Schaum vor dem Maul bekommt und jeder ihn für tollwütig hält. Billy hat seinen Spaß daran, vor allen Dingen entfällt das Mittagessen mit dem verhassten Rosenkohl-Eintopf. Doch bald danach wird Billy von einem tollwütigen Eichhörnchen gebissen. Walter hat inzwischen die Schachtel von den Alka-Seltzer-Tabletten gefunden und hält Billys Zustand für reinen Schwindel.

