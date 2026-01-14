Poochini
Folge 19: Schaum vorm Mund
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Billy mischt Poochini ein paar Alka-Seltzer-Tabletten unters Fressen, woraufhin dieser Schaum vor dem Maul bekommt und jeder ihn für tollwütig hält. Billy hat seinen Spaß daran, vor allen Dingen entfällt das Mittagessen mit dem verhassten Rosenkohl-Eintopf. Doch bald danach wird Billy von einem tollwütigen Eichhörnchen gebissen. Walter hat inzwischen die Schachtel von den Alka-Seltzer-Tabletten gefunden und hält Billys Zustand für reinen Schwindel.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick