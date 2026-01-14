Poochini
Ungeachtet der Tatsache, dass es erst Oktober ist, bedeutet der erste Schnee des Jahres für Walter nur eins: Es ist höchste Zeit, Billy und Poochini beizubringen, wie echte Männer einen Weihnachtsbaum fällen! Die naturverbundene Wendy jedoch sträubt sich dagegen, an der Ermordung eines armen wehrlosen Baumes mitzuwirken und begibt sich im Auto auf Streikposten. Werden es Poochini, Billy und Walter schaffen, eine Rodelpartie auf menschlichen Schlitten sowie eine Schneeballschlacht biblischen Ausmaßes zu überleben, und ohne Wendys Hilfe ihren Weihnachtsbaum nach Hause zu bringen?
