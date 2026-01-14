Poochini
Folge 8: Der Besucher
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
So kann man sich in jemandem täuschen: Poochini macht die Bekanntschaft eines Zeitgenossen, den er zunächst für einen feinen, wohlerzogenen Gentleman hält und den er begeistert zum Tee einlädt. So geblendet ist er von den guten Manieren seines neuen Freundes, dass er diesem mit Freude dabei hilft, die Habseligkeiten der Whites aus deren Haus zu schaffen. Doch als Walter die Polizei alarmiert, merkt Poochini, dass es sich bei diesem Mann nicht um einen feinen Herrn handelte, womit wieder bewiesen wäre dass Blut eben dicker ist als Tee.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick