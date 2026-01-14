Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 4vom 14.01.2026
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Ein Gummispielzeug in Form eines Käses, der schauderliche Quietschgeräusche von sich gibt, wird zur Grundlage eines Lehrstücks über Gewalt und Gegengewalt. In den Hauptrollen Poochini, der von Billy den Käse geschenkt bekommt und Billy selbst, der schnell herausfindet, dass Poochini das Spielzeug für ein lebendiges Wesen hält. Je weiter Poochini von Billys boshaftem Scherzartikel in die Ecke gedrängt wird, desto mehr wächst in ihm der Mut, dem kleinen gelben Monster den Kampf abzusagen.

