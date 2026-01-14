Zum Inhalt springenBarrierefrei
Poochini

Knochenarbeit

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 31vom 14.01.2026
Knochenarbeit

Poochini

Folge 31: Knochenarbeit

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Im Garten der Familie von Poochini werden alte Dinosaurierknochen gefunden. Diese Entdeckung und der bevorstehende Reichtum erfüllen die Familie White so sehr, daß sie Poochini deswegen völlig vernachlässigen. Daraufhin entschließt er sich, den Fund zu vernichten, um wieder die Nummer Eins im Haushalt zu sein, was ihm selbstverständlich auch gelingt.

