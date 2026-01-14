Poochini
Folge 46: Nacht des Schreckens
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Nachdem Poochini gemeinsam mit Billy einen Gruselfilm gesehen hat, bekommt er furchtbare Angst und sieht überall Monster. Und weil er mit seinem Angstgeheul Billys Eltern aufweckt, wird er kurzerhand des Hauses verwiesen und muss die Nacht draußen verbringen, wo er natürlich nur noch mehr schreckliche Gestalten sieht. Eine Nacht des Schreckens für Poochini.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick