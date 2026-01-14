Poochini
Folge 49: Der Opernhund
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Poochini möchte sich dem Anhören seiner geliebten Opernplatten mit der weltbekannten Diva Ernestina Schreck widmen, wird aber dabei von dem Banausen Walter nachhaltig gestört. Denn Walter ist der Meinung, daß sein Hund viel lieber Rapmusik hören würde und bombardiert diesen daraufhin mit rauen Klängen aus dem Gettoblaster. Daraufhin kann der Hundeschöngeist nur die Flucht ins Opernhaus antreten, wo Ernestina Schreck gerade zufällig gastiert. Doch Poochini bekommt einen wahren Kulturschock, als er kapieren muss, dass auch Ernestina ein glühender Fan von Rapmusik ist...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick