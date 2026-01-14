Poochini
Folge 50: Der Rettungsschwimmer
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Billy hat im Garten des Whiteschen Anwesens seinen aufblasbaren Swimming-Pool aufgestellt und natürlich nichts besseres zu tun, als den armen Poochini nach dessen Rückkehr mit dem feuchten Spielgerät zu terrorisieren. Davon ist der wasserscheue Vierbeiner nicht gerade begeistert, doch als Billy seine wilden Späße im Pool übertreibt und darin zu ertrinken droht, rettet ihn der tapfere Poochini natürlich in bester Rettungsschwimmer-Manier aus den tödlichen Fluten..
