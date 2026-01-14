Poochini
Folge 55: Der Wachhund
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Wendy bekommt eines Morgens einen furchtbaren Schreck. Denn an ihrem geliebten Kumquat-Bäumchen fehlen ein paar der exotischen Früchte, die ihr ganzer Stolz waren. Und weil Walter natürlich nicht will, daß seine geliebte Frau sich derartig grämt, stellt er sofort ein Notfallkommando zusammen, das den Garten bewachen und den Obst-Dieb auf frischer Tat ertappen soll. Und ein wesentlicher Bestandteil dieses Teams ist natürlich der gefährliche Wachhund Poochini...
