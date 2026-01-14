Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Wunschknochen

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 61vom 14.01.2026
Folge 61: Der Wunschknochen

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Walter bringt einen Wunschknochen nach Hause. Er versucht Poochini dazu zu bringen, den Knochen mit ihm zu zerbrechen, damit der Gewinner sich etwas wünschen kann. Aber der Wunschknochen fährt erst Walter, dann Billy und dann Poochini in den Hals. Poochini ist schon fast im Hundehimmel, da holt ihn Billys eindringliches Weinen wieder zurück auf die Erde.

Studio 100 International
