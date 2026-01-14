Poochini
Folge 61: Der Wunschknochen
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Walter bringt einen Wunschknochen nach Hause. Er versucht Poochini dazu zu bringen, den Knochen mit ihm zu zerbrechen, damit der Gewinner sich etwas wünschen kann. Aber der Wunschknochen fährt erst Walter, dann Billy und dann Poochini in den Hals. Poochini ist schon fast im Hundehimmel, da holt ihn Billys eindringliches Weinen wieder zurück auf die Erde.
