Poochini
Folge 65: Chili-Chaos
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Aber die Lage im Haushalt der Familie White ist auch nicht gerade ruhig, denn der alljährlich stattfindende Chili-Kochwettbewerb wird bald ausgetragen, bei dem Walter in diesem Jahr unbedingt seine härtesten Konkurrenten Bunk und Dirt besiegen will. Aber da die beiden wirklich ein unglaublich gutes Chili kochen, muss Walter zu unlauteren Methoden greifen, um sich den Sieg zu sichern: Er schickt Poochini und Billy zu seinen Nachbarn, damit sie diesen heimlich eine gemeingefährliche Dosis Abführmittel ins Chili streuen. Und nicht zuletzt Dank Poochinis Geschick gelingt es den beiden tatsächlich, ihren Auftrag zu erledigen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick