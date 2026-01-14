Poochini
Folge 72: Adel verpflichtet
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Wendy hat bei einer Spezialfirma einen Familienstammbaum nebst Familienwappen in Auftrag gegeben, und als diese Bestellung ins Haus geliefert wird, erleben die Whites eine angenehme Überraschung. Denn offenbar stammen sie von einem uralten Adelsgeschlecht isländischer Edelmenschen ab und fangen deshalb auch sofort an, sich wie solche zu benehmen. Das hat allerdings höchst unerfreuliche Auswirkungen auf Poochini, denn er wird von seinen zu Pseudoaristokraten mutierten Besitzern nunmehr nur noch wie ein Dienstbote behandelt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick