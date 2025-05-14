Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Brutal zusammengeschlagen

SAT.1Staffel 2Folge 229
Brutal zusammengeschlagen

Richter Alexander Hold

Folge 229: Brutal zusammengeschlagen

42 Min.Ab 12

1. Fall: Michael Fricke soll seine Freundin Bettina Päpstel vor ihrer Wohnung brutal zusammengeschlagen haben. Er versteht nicht, weshalb seine Freundin ihm diese Tat anlastet. 2. Fall: Der Hypnotiseur Carlos Sogno soll die Millionärin Evelyn von Geyersbach unter Hypnose gesetzt und dann bestohlen zu haben. Er selbst ist sich keiner Schuld bewusst.

SAT.1
