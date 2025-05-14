Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Aus dem Fenster gestoßen

SAT.1Staffel 2Folge 237
Aus dem Fenster gestoßen

Aus dem Fenster gestoßenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 237: Aus dem Fenster gestoßen

42 Min.Ab 12

1. Fall: Magdalena Peil soll ihre schwangere Schwester Anita Thielmann bei einem Streit absichtlich aus dem Fenster gestoßen haben. Anita Thielmann verlor dabei ihr Kind. Der Grund des Streits liegt im Dunkeln. 2. Fall: Die Thailänderin Narasinee Mauritz soll ihrem Ehemann Robert Mauritz über Wochen heimlich die Antibabypille ins Essen gemischt haben. Robert Mauritz wurde daraufhin impotent.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen