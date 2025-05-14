Richter Alexander Hold
Folge 237: Aus dem Fenster gestoßen
42 Min.Ab 12
1. Fall: Magdalena Peil soll ihre schwangere Schwester Anita Thielmann bei einem Streit absichtlich aus dem Fenster gestoßen haben. Anita Thielmann verlor dabei ihr Kind. Der Grund des Streits liegt im Dunkeln. 2. Fall: Die Thailänderin Narasinee Mauritz soll ihrem Ehemann Robert Mauritz über Wochen heimlich die Antibabypille ins Essen gemischt haben. Robert Mauritz wurde daraufhin impotent.
