Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Höllenqualen

SAT.1Staffel 2Folge 263
Höllenqualen

HöllenqualenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 263: Höllenqualen

42 Min.Ab 12

1. Fall: Frank Deggers ist angeklagt, Dieter Evers in einen Wäschetrockner gesteckt und diesen eingeschaltet zu haben. Waren Dieter Evers Höllenqualen die Rache dafür, dass er Frank Deggers die Freundin ausspannte? 2. Fall: Jonathan Seibold wird vorgeworfen, die am Tourette-Syndrom leidende Anke Wieber gequält und misshandelt zu haben. Er behauptet, es sei eine Dämonenaustreibung gewesen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen