Vergiftet vom Ehemann

SAT.1Staffel 2Folge 293
Folge 293: Vergiftet vom Ehemann

41 Min.Ab 12

1. Fall: Ulrich Neigert soll versucht haben, seine Ehefrau Jennifer mit Arsen zu vergiften. Er behauptet, sie habe in seiner Gegenwart Selbstmord begehen wollen. 2. Fall: Stefanie Ludwig soll das Baby von Babette Schwab entführt haben. Sie behauptet allerdings, dass Babette sie gebeten habe, auf das Kind aufzupassen und dann einfach abgehauen sei.

