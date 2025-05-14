Richter Alexander Hold
Folge 293: Vergiftet vom Ehemann
41 Min.Ab 12
1. Fall: Ulrich Neigert soll versucht haben, seine Ehefrau Jennifer mit Arsen zu vergiften. Er behauptet, sie habe in seiner Gegenwart Selbstmord begehen wollen. 2. Fall: Stefanie Ludwig soll das Baby von Babette Schwab entführt haben. Sie behauptet allerdings, dass Babette sie gebeten habe, auf das Kind aufzupassen und dann einfach abgehauen sei.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick