Richter Alexander Hold
Folge 1583: Nicht tot genug
45 Min.Ab 12
Die krankhafte Eifersucht ihres Mannes Richard treibt Michelle dazu, ihn zu verlassen. Daraufhin spioniert er ihr andauernd hinterher. Als er einen fremden Mann in ihrer Einfahrt erblickt, ist er davon überzeugt, dass er den Liebhaber seiner Frau vor sich hat. Ist Richard ausgerastet und hat den Unbekannten mit einem Straßenbegrenzungspfosten zusammengeschlagen? Seine Frau belastet ihn jedenfalls schwer.
