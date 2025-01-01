Richter Alexander Hold
Folge 1601: Opa muss ins Heim
46 Min.Ab 12
Kriminelle Vorfälle im Hause Friedinger/Petrow: Zuerst verschwinden 10.000 Euro aus dem Sekretär von Thomas Friedinger. Dann taucht unter dem Bett von Stiefsohn Jurij Petrow eine Waffe auf. Woher hat der 15-Jährige die Waffe? Tatsächlich hatte Jurij angedeutet, sich vor Übergriffen einer Jugendgang zu schützen. Hat sich der Jugendliche an dem Geld von Stiefvater Thomas vergriffen, um sich gegen seine Feinde zu wehren? Opa Helmut will ihn jedenfalls dabei gesehen haben.
