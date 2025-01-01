Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Opa muss ins Heim

SAT.1Staffel 9Folge 1601
Opa muss ins Heim

Opa muss ins HeimJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1601: Opa muss ins Heim

46 Min.Ab 12

Kriminelle Vorfälle im Hause Friedinger/Petrow: Zuerst verschwinden 10.000 Euro aus dem Sekretär von Thomas Friedinger. Dann taucht unter dem Bett von Stiefsohn Jurij Petrow eine Waffe auf. Woher hat der 15-Jährige die Waffe? Tatsächlich hatte Jurij angedeutet, sich vor Übergriffen einer Jugendgang zu schützen. Hat sich der Jugendliche an dem Geld von Stiefvater Thomas vergriffen, um sich gegen seine Feinde zu wehren? Opa Helmut will ihn jedenfalls dabei gesehen haben.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen