Richter Alexander Hold
Folge 1618: Die Motorradbraut
45 Min.Ab 12
Tim Schuster soll eine Tankstelle ausgeraubt und auf der Flucht den tankenden René Hübner verletzt haben, der sich ihm mutig entgegenstellte. Doch Renés Frau, die auch am Tatort war und den Täter eigentlich erkannt hatte, stellt sich unerwartet mit ihrer Aussage quer. Sie behauptet felsenfest, Tim Schuster nicht wiederzuerkennen. René ist entsetzt - woher kommt dieser plötzliche Sinneswandel seiner Frau?
