Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Demütigung auf hohem Niveau

SAT.1Staffel 9Folge 1623vom 20.07.2025
Demütigung auf hohem Niveau

Demütigung auf hohem NiveauJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1623: Demütigung auf hohem Niveau

46 Min.Folge vom 20.07.2025Ab 12

Ein Mann, zwei Frauen - Brigitte wird seit Jahren von ihrem Ehemann belogen und betrogen. Jetzt steht sie vor Gericht, weil sie Volker im Streit fast umgebracht haben soll. Hat Brigitte durchgedreht, weil sie die Demütigungen durch ihren Mann nicht mehr ertragen konnte? Oder ist Volkers junge Geliebte ausgeflippt, weil sie ihn endlich ganz für sich alleine haben will?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen