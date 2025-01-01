Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Unfall ohne Leiche

SAT.1Staffel 9Folge 1634
Unfall ohne Leiche

Folge 1634: Unfall ohne Leiche

46 Min.Ab 12

Maria Kramer soll ihren Exmann erschossen und im See versenkt haben. Herbert wurde nach 15 Jahren aus dem Gefängnis entlassen und stand plötzlich wieder bei seiner Exfrau vor der Tür. Maria hatte sich damals scheiden lassen, weil Herbert gewalttätig war. Hatte Maria Angst, dass ihr Exmann ihr und ihren beiden Kindern etwas antut, und griff deshalb zur Pistole?

