Vater werden ist nicht schwer

SAT.1Staffel 9Folge 1636
Folge 1636: Vater werden ist nicht schwer

46 Min.Ab 12

Ronja ist sich sicher: Marlon ist der Vater ihres Kindes! Der Vaterschaftstest besagt jedoch das Gegenteil. Ronja versteht das nicht, denn sie hat damals nur mit ihm geschlafen. Um das zu beweisen, besteht sie auf einen zweiten Test. Leider stößt sie damit bei Marlon auf taube Ohren. Ist Ronja in Marlons Wohnung eingebrochen, um an eine DNA-Probe für einen heimlichen Test zu kommen? Oder hatte sonst noch jemand Grund, bei Marlon einzusteigen und ihn bewusstlos zu schlagen?

SAT.1
