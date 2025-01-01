Vater werden ist nicht schwerJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1636: Vater werden ist nicht schwer
46 Min.Ab 12
Ronja ist sich sicher: Marlon ist der Vater ihres Kindes! Der Vaterschaftstest besagt jedoch das Gegenteil. Ronja versteht das nicht, denn sie hat damals nur mit ihm geschlafen. Um das zu beweisen, besteht sie auf einen zweiten Test. Leider stößt sie damit bei Marlon auf taube Ohren. Ist Ronja in Marlons Wohnung eingebrochen, um an eine DNA-Probe für einen heimlichen Test zu kommen? Oder hatte sonst noch jemand Grund, bei Marlon einzusteigen und ihn bewusstlos zu schlagen?
