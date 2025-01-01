Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der höfliche Bankräuber

SAT.1Staffel 9Folge 1661
Der höfliche Bankräuber

Der höfliche BankräuberJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1661: Der höfliche Bankräuber

45 Min.Ab 12

Peter Bröll ist ein redlicher Tischler. Doch als er seinen Job verliert und seine Freundin Irina in die Ukraine abgeschoben wird, gerät sein Leben ins Wanken. Nachdem er auch noch erfährt, dass Irina von ihm schwanger ist, soll Peter einen folgenschweren Fehler begangen haben, weshalb er nun vor Gericht steht: Die Bankangestellte Birgit Wedekind behauptet steif und fest, der Mann, der ihre Filiale ausgeraubt hat, war Peter Bröll!

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen