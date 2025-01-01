Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1646
45 Min.Ab 12

Samantha soll ihre Nachbarin Rosi vor Eifersucht im Treppenhaus niedergeschlagen haben. Dachte sie, dass die verheiratete Frau mit dem Mann verabredet ist, in den sich Samantha verliebt hatte? Arbeitet Rosi sogar heimlich für eine Begleitagentur? Vielleicht steckt auch Rosis Sohn hinter der Tat. Ist er ausgerastet, weil seine Mutter fremde Männer trifft?

SAT.1
