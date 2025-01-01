Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Staffel 12Folge 2079
Folge 2079: Fifty-Fifty

44 Min.Ab 12

Nach einem Vaterschaftstest wird Toms Verdacht, dass sein Kumpel Gianni Vater seiner Zwillinge ist, traurige Gewissheit. Hat Tom Gianni deshalb über 40 Minuten bei Höchsttemperaturen in die Sauna eingesperrt? Doch warum beteuert Toms Frau Julia, dass Tom der Erzeuger der Kinder ist und will dies sogar mit einem weiteren Vaterschaftstest beweisen können? Und welche Rolle spielt Toms chronisch eifersüchtige Schwester Silke in diesem Vaterschaftsdrama?

