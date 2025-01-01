Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Das 10. Kind

SAT.1Staffel 12Folge 2111
Das 10. Kind

Folge 2111: Das 10. Kind

43 Min.Ab 12

Trouble in der XXL-Familie! Der achtjährige Justin soll seinen fünfjährigen Bruder Dustin mit dem Auto angefahren und schwer verletzt haben. Jetzt müssen sich die Eltern von neun Kindern vor Gericht verantworten, weil sie in der fraglichen Zeit anscheinend Sex hatten, statt sich um ihre Jüngsten zu kümmern. Für Nachbarin Anke steht definitiv fest: Die Schmeisers vernachlässigen ihre Kinder und sind nur scharf aufs Kindergeld!

