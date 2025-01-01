Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Entgleist

SAT.1Staffel 12Folge 2119
Entgleist

Folge 2119: Entgleist

43 Min.Ab 12

"Papa ist schwul!" - Für den 18-jährigen Lukas ein Schock! Als sein Vater Matthias kurz darauf brutal vor eine einfahrende Bahn gestoßen wird, verdächtigt der sofort seinen Sohn. Ist Lukas wirklich so weit gegangen, weil er das Outing seines Vaters nicht akzeptieren konnte? Oder hatte noch jemand anderes ein Problem mit Matthias' Homosexualität? Kennt Matthias womöglich den wahren Täter und belastet seinen Sohn absichtlich?

SAT.1
