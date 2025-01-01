Richterin Barbara Salesch
Folge 2119: Entgleist
43 Min.Ab 12
"Papa ist schwul!" - Für den 18-jährigen Lukas ein Schock! Als sein Vater Matthias kurz darauf brutal vor eine einfahrende Bahn gestoßen wird, verdächtigt der sofort seinen Sohn. Ist Lukas wirklich so weit gegangen, weil er das Outing seines Vaters nicht akzeptieren konnte? Oder hatte noch jemand anderes ein Problem mit Matthias' Homosexualität? Kennt Matthias womöglich den wahren Täter und belastet seinen Sohn absichtlich?
