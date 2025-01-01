Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Ich muss dich beschützen!

SAT.1Staffel 13Folge 2154
Ich muss dich beschützen!

Ich muss dich beschützen!Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2154: Ich muss dich beschützen!

44 Min.Ab 12

Scheinbar grundlos geht Philipp auf Jan, den Freund seiner 16-jährigen Schwester Lina, los. Seit der Klassenfahrt nach Mallorca führt sich der sonst so fröhliche Philipp immer wieder als Linas Beschützer auf. Was hat er auf einmal gegen Jan - immerhin waren die beiden mal sehr gute Freunde? Philipps Mutter ist fest davon überzeugt, dass irgendwas auf Mallorca passiert sein muss, denn Philipp will unbedingt dorthin zurück ...

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen