Richterin Barbara Salesch
Folge 2154: Ich muss dich beschützen!
44 Min.Ab 12
Scheinbar grundlos geht Philipp auf Jan, den Freund seiner 16-jährigen Schwester Lina, los. Seit der Klassenfahrt nach Mallorca führt sich der sonst so fröhliche Philipp immer wieder als Linas Beschützer auf. Was hat er auf einmal gegen Jan - immerhin waren die beiden mal sehr gute Freunde? Philipps Mutter ist fest davon überzeugt, dass irgendwas auf Mallorca passiert sein muss, denn Philipp will unbedingt dorthin zurück ...
