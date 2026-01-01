Richterin Barbara Salesch
Folge 2156: Wie der Vater, so der Sohn
44 Min.Ab 12
"Ich liebe meinen Stiefsohn!" verkündet Daniela kurz nach dem Tod ihres Mannes Georg und bringt sich damit in große Lebensgefahr. Georgs erste Ehefrau Eva kann es nämlich nicht fassen, dass ihr die durchtriebene 26-Jährige nach dem Mann auch noch den Sohn wegnehmen will. Als Daniela kurz darauf auf dem Friedhof brutal mit einem Spaten niedergeschlagen und in ein ausgehobenes Grab geworfen wird, fällt der Verdacht sofort auf Eva.
