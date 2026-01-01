Richterin Barbara Salesch
Folge 2158: Teufelsküche
44 Min.Ab 12
Als Familienvater Martin seine 23-jährige Freundin Sandra brutal zusammengeschlagen in der Küche findet, fällt er aus allen Wolken: Sein eigener Sohn Kai soll seine neue Lebensgefährtin so zugerichtet haben! Macht der 17-Jährige Sandra für das Scheitern der Ehe seiner Eltern verantwortlich? Kai behauptet, dass Sandra ihm die Tat anhängen will, um ihn loszuwerden. Ist Sandra wirklich so durchtrieben?
