SAT.1Staffel 13Folge 2170
45 Min.Ab 12

"Mein Bruder hat mir meine Frau ausgespannt!" - Als Armin aus dem 6-monatigen Alkoholentzug zurückkommt, ist seine Frau Ellen mit seinem jüngeren Bruder Carsten zusammen. Ein Schock für Armin! Doch nach ein paar Monaten kehrt Ellen zu ihm zurück. Hat Carsten einen Molotowcocktail in Armins Wohnung geworfen, um ihn zu beseitigen?

SAT.1
