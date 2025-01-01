Richterin Barbara Salesch
Folge 2173: Stand by
44 Min.Ab 12
Ingo soll seine langjährige Geliebte und Angestellte Anne misshandelt und fürs Leben entstellt haben, weil sie sich von ihm getrennt hat. Aber kann Annes Aussage wirklich stimmen? Ausgerechnet Ingos betrogene Ehefrau Monika kämpft für seinen Freispruch. Verfolgt sie eigene Absichten? Oder warum wehrt sich Ingo so heftig gegen Monikas Hilfe?
