Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Geld oder Liebe

SAT.1Staffel 13Folge 2211
Geld oder Liebe

Geld oder LiebeJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2211: Geld oder Liebe

44 Min.Ab 12

Seit über einem Jahr putzt die vorbestrafte Lisa bei Marion und kümmert sich liebevoll um deren Sohn Felix. Als Marions wertvoller Schmuck gestohlen wird, gerät Lisa sofort unter Verdacht. Die alleinerziehende Zwillingsmutter beteuert ihre Unschuld. Hat Marion den Diebstahl inszeniert, um Lisa vor Felix schlecht zu machen? Oder ist Lisa aus Geldnot tatsächlich wieder kriminell geworden?

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen