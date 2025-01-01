Richterin Barbara Salesch
Folge 2223: Neid unter Schwestern
44 Min.Ab 12
Als Jule erfährt, dass sich ihre Schwester Christine mit dem attraktiven Marketing-Chef der Firma ihres Vaters verlobt hat, brennen ihr scheinbar die Sicherungen durch. Mit allen Mitteln versucht sie, das junge Glück auseinanderzubringen und schreckt nach Ansicht der Staatsanwaltschaft sogar vor körperlicher Gewalt nicht zurück. Aber hat Jule ihren zukünftigen Schwager tatsächlich eine Feuertreppe hinuntergestoßen?
