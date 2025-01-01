Angriff auf die eigene MutterJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 2249: Angriff auf die eigene Mutter
44 Min.Ab 12
Die 23-jährige Jennifer ist außer sich: Ihre 55-jährige Mutter Iris bietet offensichtlich Telefonsex an! Jennifer befürchtet, dass Iris ihre "perversen" Gespräche sogar führt, während sie auf ihre kleine Enkelin aufpasst. Hat sie ihre Mutter deswegen angegriffen? Jennifer beteuert ihre Unschuld und behauptet, dass es ein Einbrecher gewesen sein muss.
