Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Sprung ins Dunkle

SAT.1Staffel 3Folge 233
Sprung ins Dunkle

Sprung ins DunkleJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 233: Sprung ins Dunkle

43 Min.Ab 12

1. Fall: Verzweifelt und ohne Perspektive will sich der arbeitslose Thomas Gembowski in den Tod stürzen. Sein Sprung endet allerdings in einer Tragödie: Er reißt eine junge Frau in den Tod ... 2. Fall: Konnte sich Gabriele Küster nur mit einem Sprung aus dem Führerhaus des Lkws von Martin Schrader vor einer Vergewaltigung retten?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen