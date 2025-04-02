Richterin Barbara Salesch
Folge 233: Sprung ins Dunkle
43 Min.Ab 12
1. Fall: Verzweifelt und ohne Perspektive will sich der arbeitslose Thomas Gembowski in den Tod stürzen. Sein Sprung endet allerdings in einer Tragödie: Er reißt eine junge Frau in den Tod ... 2. Fall: Konnte sich Gabriele Küster nur mit einem Sprung aus dem Führerhaus des Lkws von Martin Schrader vor einer Vergewaltigung retten?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick