Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Liebe hinter Gittern

SAT.1Staffel 3Folge 268
Liebe hinter Gittern

Liebe hinter GitternJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 268: Liebe hinter Gittern

43 Min.Ab 12

1. Fall: Die JVA-Beamtin Ramona König fand in dem Bankräuber Jürgen Fischer die Liebe ihres Lebens. Hat sie ihm deshalb bei der Flucht aus dem Gefängnis geholfen? 2. Fall: Die Heckenschützin. Bei der Treibjagd fällt ein Schuss! Doch anstatt eines Wildschweins, trifft Schützin Julia Lischka den Treiber Klaus Illgner - tödlich!

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen