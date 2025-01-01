Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1652
44 Min.Ab 12

Die Brasilianerin Giovanna soll einen Bootsanhänger von der Anhängerkupplung gelöst und auf den Wurstfabrikanten Werner gerollt haben. Werner wird eingequetscht und bricht sich beide Beine. War die Go-Go-Tänzerin wütend darüber, dass Werner die Beziehung beendet hatte, obwohl er ihr kurz zuvor die Heirat versprochen hatte? Und was hat Birgit, Werners seltsame Sekretärin, mit der Sache zu tun?

