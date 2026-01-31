Miss Germany im Wandel: Inspiration, Potenzial und Professionalität zählenJetzt kostenlos streamen
Road to Miss Germany Presented by Cupra
Folge 1: Miss Germany im Wandel: Inspiration, Potenzial und Professionalität zählen
26 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 6
Heute zählt, was Frauen bewegen und nicht, wie sie aussehen. Über 2.660 Bewerberinnen treten in der neuen Miss Germany Season mit einer eigenen Mission an. Für Team und Jury beginnt eine Mammutaufgabe: Wer überzeugt bereits in der Vorauswahl durch Inspiration, Entwicklungspotenzial und Professionalität? In welcher Kandidatin erkennt das Team das Potenzial für die nächste Miss Germany?
