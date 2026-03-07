Wer schafft es ins Finale?Jetzt kostenlos streamen
Road to Miss Germany Presented by Cupra
Folge 12: Wer schafft es ins Finale?
26 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 6
Heute entscheidet sich, wer ins Finale einzieht. Im Halbfinal-Pitch müssen die Frauen ein letztes Mal zeigen, dass sie das Potenzial zur Miss Germany haben und andere von ihrer Mission überzeugen können. Nur neun Frauen werden den Sprung ins Finale schaffen.
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