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Road to Miss Germany Presented by Cupra

Exklusive Einladung zu den MadlWiesn: Wer überzeugt im Mini-Pitch?

sixxStaffel 1Folge 4vom 07.02.2026
Exklusive Einladung zu den MadlWiesn: Wer überzeugt im Mini-Pitch?

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Folge 4: Exklusive Einladung zu den MadlWiesn: Wer überzeugt im Mini-Pitch?

27 Min.Folge vom 07.02.2026Ab 6

Endspurt auf der Roadshow: Mitten in der angespannten Phase sorgt die Senderchefin von "sixx" persönlich für eine Überraschung. Und sie kommt nicht mit leeren Händen. Wer sie in einem Mini-Pitch überzeugt, erhält eine exklusive Einladung zu den MadlWiesn. Eine Teilnehmerin sticht besonders heraus. Wer reist zum Frauen-Event nach München und wer schafft den Sprung in die Top 45?

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