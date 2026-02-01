Homestorys, Spotlight-Pitches und Jury-Picks: Wer schafft es weiter?Jetzt kostenlos streamen
Road to Miss Germany Presented by Cupra
Folge 6: Homestorys, Spotlight-Pitches und Jury-Picks: Wer schafft es weiter?
26 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 12
Der zweite Tag der Masterclass beginnt. Für die Teilnehmerinnen geht es jetzt um alles: Weiterkommen oder Ausscheiden. In persönlichen Homestorys und 90-sekündigen Spotlight-Pitches zeigt sich, wer die Learnings verinnerlicht hat. Die Jury schaut genau hin, denn jedes Jury-Duo vergibt einen begehrten Jury-Pick und damit ein direktes Ticket in die Top 18. Am Ende zählen Professionalität, Inspirationsfähigkeit und Entwicklungspotenzial.
