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Road to Miss Germany Presented by Cupra

Präsenz zeigen und Menschen bewegen – der Weg zum perfekten Pitch

sixxStaffel 1Folge 9vom 28.02.2026
Präsenz zeigen und Menschen bewegen – der Weg zum perfekten Pitch

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Road to Miss Germany Presented by Cupra

Folge 9: Präsenz zeigen und Menschen bewegen – der Weg zum perfekten Pitch

27 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 6

In Coachings, Shootings und Einzelsessions arbeiten die Kandidatinnen an Präsenz, Persönlichkeit und Außenwirkung. In den finalen Pitches müssen sie Professionalität, Emotionalität und Inspiration vereinen. Die Jury vergibt den letzten begehrten Jurypick - das direkte Ticket in die Top zwölf. Wer überzeugt im entscheidenden Moment?

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