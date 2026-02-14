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Road to Miss Germany Presented by Cupra

45 Kandidatinnen, eine Mission: Masterclass zu noch mehr Sichtbarkeit

sixxStaffel 1Folge 5vom 14.02.2026
45 Kandidatinnen, eine Mission: Masterclass zu noch mehr Sichtbarkeit

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Road to Miss Germany Presented by Cupra

Folge 5: 45 Kandidatinnen, eine Mission: Masterclass zu noch mehr Sichtbarkeit

25 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 6

Der nächste Halt auf der Road to Miss Germany ist die Masterclass. 45 Teilnehmerinnen treffen auf unerwartete Herausforderungen. In Vorträgen und Impulsen von Speakerinnen und Speakern steht ein zentrales Thema im Fokus: Sichtbarkeit. Denn nur wer gesehen wird, kann mit der eigenen Mission Wirkung entfalten. Zusätzlich stellen sich die Frauen den überraschenden Interviews von Hendrikje Rudnick.

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