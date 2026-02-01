Zum Inhalt springenBarrierefrei
Storytelling im Mastermind-Camp: Wer überzeugt mit seiner Mission?

sixxStaffel 1Folge 8vom 21.02.2026
Folge 8: Storytelling im Mastermind-Camp: Wer überzeugt mit seiner Mission?

26 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 6

Im Mastermind-Camp in Kroatien zählt vor allem eins: Die glaubhafte Story, damit die Frauen mit ihrer Mission überzeugen. Zwischen dem großen Kampagnenshooting und den entscheidenden Pitches der Founder-Kategorie zeigt sich, wessen Mission wirklich überzeugt. Wer schafft den Sprung in die nächste Runde?

sixx
